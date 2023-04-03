СМИ проследили путь Треповой от участия в антироссийском митинге до подозреваемой в теракте
Дарья Трепова. Фото © SHOT
Задержанная по подозрению в убийстве Владлена Татарского в Санкт-Петербурге уже попадала в поле зрения полиции. Дарья Трепова сразу после начала спецоперации вышла на протесты, пишет телеграм-канал "Объясняет Readovka".
Она вместе с мужем была участником антироссийского митинга 24 февраля прошлого года, на котором обоих задержали. На них в участке был составлен протокол, и в тот же день супругов отпустили домой. Трепова также известна в феминистском сообществе под прозвищем Даша Тыковка, где тоже занимается продвижением своей антироссийской позиции.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, бомбу в статуэтке пронесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. После преступления женщина попыталась скрыться, сменив образ. СК уже сообщил о её задержании.