СМИ проследили путь Треповой от участия в антироссийском митинге до подозреваемой в теракте

Задержанная по подозрению в убийстве Владлена Татарского в Санкт-Петербурге уже попадала в поле зрения полиции. Дарья Трепова сразу после начала спецоперации вышла на протесты, пишет телеграм-канал "Объясняет Readovka".

Она вместе с мужем была участником антироссийского митинга 24 февраля прошлого года, на котором обоих задержали. На них в участке был составлен протокол, и в тот же день супругов отпустили домой. Трепова также известна в феминистском сообществе под прозвищем Даша Тыковка, где тоже занимается продвижением своей антироссийской позиции.