Опубликовано видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Татарского
Подозреваемая в убийстве военкора Татарского признала, что принесла статуэтку, которая потом взорвалась
МВД опубликовало видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой. Девушка признаётся, что это она пронесла на встречу с журналистом статуэтку, которая позже взорвалась.
Допрос Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского. Видео © МВД РФ
— Понимаешь, за что задержана? — спрашивает девушку правоохранитель.
— Понимаю. За пребывание на месте убийства Владлена Татарского... Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась, — говорит она.
— Кто тебе передал эту статуэтку?
— Можно, я попозже расскажу?
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Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Подозреваемой в подрыве стала Дарья Трепова — предполагается, что это она пронесла бомбу на встречу с Татарским. Взрывчаткой с поражающими элементами была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. После преступления Трепова отправилась в съёмную квартиру, сменила образ и скрылась. Её задержали во второй квартире на севере Петербурга.
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