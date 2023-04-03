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3 апреля, 09:59
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Опубликовано видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Подозреваемая в убийстве военкора Татарского признала, что принесла статуэтку, которая потом взорвалась

МВД опубликовало видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой. Девушка признаётся, что это она пронесла на встречу с журналистом статуэтку, которая позже взорвалась.

Допрос Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского. Видео © МВД РФ

— Понимаешь, за что задержана? — спрашивает девушку правоохранитель.

— Понимаю. За пребывание на месте убийства Владлена Татарского... Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась, — говорит она.

— Кто тебе передал эту статуэтку?

— Можно, я попозже расскажу?

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Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Подозреваемой в подрыве стала Дарья Трепова — предполагается, что это она пронесла бомбу на встречу с Татарским. Взрывчаткой с поражающими элементами была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. После преступления Трепова отправилась в съёмную квартиру, сменила образ и скрылась. Её задержали во второй квартире на севере Петербурга.

В Национальном антитеррористическом комитете уже заявили, что произошедшее в Санкт-Петербурге — теракт, спланированный украинскими спецслужбами.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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