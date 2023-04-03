Опубликовано видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Татарского

МВД опубликовало видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой. Девушка признаётся, что это она пронесла на встречу с журналистом статуэтку, которая позже взорвалась.

— Понимаешь, за что задержана? — спрашивает девушку правоохранитель.

— Понимаю. За пребывание на месте убийства Владлена Татарского... Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась, — говорит она.

— Кто тебе передал эту статуэтку?

— Можно, я попозже расскажу?