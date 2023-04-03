Лайф узнал, как подозреваемая в убийстве военкора Татарского пыталась замести следы после взрыва
SHOT: Подозреваемая в убийстве военкора Татарского 4 часа каталась на такси, чтобы запутать следы
Дарья Трепова, подозреваемая в подрыве кафе и убийстве военкора Владлена Татарского, после побега с места преступления несколько часов каталась на такси по Петербургу, чтобы замести следы. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, сначала Трепова пришла в съёмную квартиру недалеко от кафе, сменила образ, обрезав волосы, а затем около четырёх часов каталась на такси по городу. Девушка сменила несколько машин и лишь к 23:00 приехала в квартиру на "Парнасе", где планировала отсидеться. Там её и задержали.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Подозреваемой в подрыве стала Дарья Трепова — это она пронесла бомбу на встречу с Татарским. Взрывчаткой с поражающими элементами была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. В Национальном антитеррористическом комитете уже заявили, что произошедшее в Санкт-Петербурге — теракт, спланированный украинскими спецслужбами.
SHOT