Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 11:29
3421

Лайф узнал, как подозреваемая в убийстве военкора Татарского пыталась замести следы после взрыва

SHOT: Подозреваемая в убийстве военкора Татарского 4 часа каталась на такси, чтобы запутать следы

Дарья Трепова, подозреваемая в подрыве кафе и убийстве военкора Владлена Татарского, после побега с места преступления несколько часов каталась на такси по Петербургу, чтобы замести следы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сначала Трепова пришла в съёмную квартиру недалеко от кафе, сменила образ, обрезав волосы, а затем около четырёх часов каталась на такси по городу. Девушка сменила несколько машин и лишь к 23:00 приехала в квартиру на "Парнасе", где планировала отсидеться. Там её и задержали.

Опубликовано видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Опубликовано видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Подозреваемой в подрыве стала Дарья Трепова — это она пронесла бомбу на встречу с Татарским. Взрывчаткой с поражающими элементами была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. В Национальном антитеррористическом комитете уже заявили, что произошедшее в Санкт-Петербурге — теракт, спланированный украинскими спецслужбами.

"Можно я попозже расскажу": Что известно о главной подозреваемой во взрыве в петербургском Street food bar

"Можно я попозже расскажу": Что известно о главной подозреваемой во взрыве в петербургском Street food bar

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владлен Татарский
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров