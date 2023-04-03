Лайф узнал, как подозреваемая в убийстве военкора Татарского пыталась замести следы после взрыва

Дарья Трепова, подозреваемая в подрыве кафе и убийстве военкора Владлена Татарского, после побега с места преступления несколько часов каталась на такси по Петербургу, чтобы замести следы. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, сначала Трепова пришла в съёмную квартиру недалеко от кафе, сменила образ, обрезав волосы, а затем около четырёх часов каталась на такси по городу. Девушка сменила несколько машин и лишь к 23:00 приехала в квартиру на "Парнасе", где планировала отсидеться. Там её и задержали.