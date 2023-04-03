Первые секунды после взрыва и побег убийцы Татарского из бара попали на видео
Камеры сняли, как подозреваемая в убийстве Татарского после взрыва вышла из бара и сбежала
В Сети появилось видео первых минут после взрыва в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). На них запечатлена Дарья Трепова, которая и подарила военкору статуэтку со взрывчаткой.
Первые секунды после взрыва в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский. На кадрах — Дарья Трепова, подарившая военкору статуэтку со взрывчаткой. Видео © VK / "Ведом"
Автор ролика рассказывает, что только что в баре произошёл взрыв, и предполагает, что Татарский не выжил. Рядом с кафе — ошарашенная толпа свидетелей и участников творческого вечера, которым чудом удалось спастись. Раненые и истекающие кровью граждане, опасаясь второго взрыва, в спешке покидают помещение. Одна из них — Дарья Трепова, которая и преподнесла военкору подарок с начинённой взрывчаткой. На первой минуте видео показано, как она пытается смешаться с толпой и медленно уходит.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Бомбу в статуэтке пронесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. После преступления девушка попыталась скрыться, сменив образ. СК уже её задержал. На допросе Трепова рассказала легенду о "жучке" в статуэтке и задании от кураторов.
VK / "Ведом"