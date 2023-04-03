Число пострадавших при взрыве на встрече с военкором Татарским достигло 33

До 33 человек увеличилось количество пострадавших при взрыве на встрече с военкором Владленом Татарским в кафе в Петербурге 2 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадало 33 человека, в том числе двое подростков, один человек погиб", — говорится в сообщении.