Число пострадавших при взрыве на встрече с военкором Татарским достигло 33
До 33 человек увеличилось количество пострадавших при взрыве на встрече с военкором Владленом Татарским в кафе в Петербурге 2 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадало 33 человека, в том числе двое подростков, один человек погиб", — говорится в сообщении.
На стационарном лечении в петербургских больницах пока находится 22 человека, восемь из них в тяжёлом состоянии. 14 находятся в состоянии средней и лёгкой степени тяжести. Пострадавшим при теракте оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили в министерстве.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского, прогремел взрыв. Журналист погиб, также пострадало более 30 человек. Подозреваемой в подрыве стала Дарья Трепова — именно она пронесла бомбу на встречу с Татарским. Взрывчаткой была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. В Национальном антитеррористическом комитете уже заявили, что произошедшее в Санкт-Петербурге — теракт, спланированный спецслужбами Украины. Трепова была оперативно задержана. Подозреваемая заявила, что её использовали, и назвала имя вербовщика.
ТАСС / Александр Демьянчук