Дело об убийстве военкора Татарского переквалифицировано на более тяжкую статью

Следственный комитет РФ переквалифицировал уголовное дело об убийстве военкора Максима Фомина (известного как Владлен Татарский) на более тяжкую статью — "Террористический акт". Изначально дело было возбуждено по статье "Убийство".

"У следствия имеются данные, что планирование и организация совершённого преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей ФБК* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)", — говорится в сообщении СК РФ.