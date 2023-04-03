Дело об убийстве военкора Татарского переквалифицировано на более тяжкую статью
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на террористический акт
Следственный комитет РФ переквалифицировал уголовное дело об убийстве военкора Максима Фомина (известного как Владлен Татарский) на более тяжкую статью — "Террористический акт". Изначально дело было возбуждено по статье "Убийство".
"У следствия имеются данные, что планирование и организация совершённого преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей ФБК* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)", — говорится в сообщении СК РФ.
"Можно я попозже расскажу": Что известно о главной подозреваемой во взрыве в петербургском Street food bar
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Подозреваемой в подрыве стала Дарья Трепова — это она пронесла бомбу на встречу с Татарским, взрывчаткой была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. В Национальном антитеррористическом комитете уже заявили, что произошедшее в Санкт-Петербурге — теракт, спланированный украинскими спецслужбами. Трепову задержали на следующий день, подозреваемая заявила, что её "использовали", и назвала имя вербовщика.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
LIFE