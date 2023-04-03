Подозреваемая в убийстве военкора Татарского назвала имя своего вербовщика

Подозреваемая в подрыве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова утверждает, что её завербовал журналист Роман Попков. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, девушка заявила, что якобы Попков сначала "учил журналистике", а потом попросил её выполнить задание от "одного знакомого". Этим знакомым, предварительно, оказался агент Службы безопасности Украины (СБУ). Через несколько часов после гибели Татарского Попков опубликовал в своём телеграм-канале пост, где обвинил Татарского "во многих смертях".

Роман Попков — бывший лидер московского отделения Национал-большевистской партии* (НБП) Эдуарда Лимонова. В 2008 году он был приговорён к двум годам и трём месяцам тюрьмы. В 2020 году Попков просидел 15 суток в СИЗО в Белоруссии за участие в несанкционированной акции протеста. Журналист, в том числе работавший в издании олигарха Михаила Ходорковского** "МБХ медиа", уехал из России и активно выступал против специальной военной операции на Украине.