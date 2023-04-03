Появилось полное видео с моментом передачи статуэтки с бомбой военкору Татарскому и взрывом

В Сети появилось полное видео передачи бюста со взрывчаткой военному корреспонденту Владлену Татарскому (Максиму Фомину) во время его творческого вечера в Street Food Bar в Санкт-Петербурге и последовавшего за ним взрыва.

На кадрах видно, как ему преподносят подарок в сувенирной коробке. Военкор узнаёт Дарью Трепову, которая преподнесла ему статуэтку и предлагает "Насте" сесть поближе. Сам он в это время начинает рассматривать презент. Внимание привлекает и поведение Треповой, которая предпочитает расположиться подальше от смертоносного подарка. Журналист благодарит её за презент, который через считаные секунды взрывается в его руках.