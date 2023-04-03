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3 апреля, 17:16

Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo309198157_457248087?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владлен Татарский</a></p>

Обложка © VK / Владлен Татарский

Президент РФ Владимир Путин наградил военного журналиста Максима Фомина (Владлена Татарского) посмертно орденом Мужества. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) орденом Мужества (посмертно)", — гласит указ за подписью главы государства.

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Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Бомбу в статуэтке пронесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. После преступления женщина попыталась скрыться, сменив образ. СК уже её задержал. На допросе Трепова рассказала легенду о "жучке" в статуэтке и задании от кураторов.

Андрей Бражников
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