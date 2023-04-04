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4 апреля, 06:00

Число пострадавших при взрыве на встрече с военкором Татарским выросло до 40

Минздрав: После взрыва на встрече с военкором Татарским 40 человек обратились за медпомощью

<p>Последствия взрыва в кафе, где проходила встреча с военкором Татарским. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Последствия взрыва в кафе, где проходила встреча с военкором Татарским. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

До 40 человек выросло число пострадавших в результате теракта в Санкт-Петербурге, где при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Как сообщили в Минздраве, среди них трое несовершеннолетних.

"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних", — сообщили в ведомстве журналистам.

Уточняется, что в больницах остаётся 25 пострадавших.

Первые секунды после взрыва и побег убийцы Татарского из бара попали на видео

Первые секунды после взрыва и побег убийцы Татарского из бара попали на видео

Напомним, вечером 2 апреля произошёл взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Журналист погиб. Бомбу в статуэтке пронесла на мероприятие Дарья Трепова. Взрывчаткой была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. После преступления девушка попыталась скрыться, сменив образ. СК уже её задержал. На допросе Трепова рассказала легенду о "жучке" в статуэтке и задании от кураторов.

Никита Никонов
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