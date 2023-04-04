Фигурантке дела об убийстве военкора Татарского предъявлено обвинение
ГСУ СК России предъявило обвинение Дарье Треповой — фигурантке дела об убийстве военкора Владлена Татарского. Ей инкриминируют совершение теракта, незаконное ношение взрывчатых устройств.
"По данным следствия, 2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала её военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате последовавшего взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, находившихся в кафе", — напомнили в СК.
Следствие ходатайствует об аресте Треповой. Обвиняемую уже доставили в Басманный суд Москвы, где ей изберут меру пресечения. В распоряжении Лайфа появилось видео с места.
Дарью Трепову доставили в Басманный суд Москвы. Видео © LIFE
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало около 40 человек. Бомбу в статуэтке пронесла на мероприятие Дарья Трепова. Видео с моментом взрыва ранее появилось в Сети.
LIFE