Фигурантке дела об убийстве военкора Татарского предъявлено обвинение

"По данным следствия, 2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала её военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате последовавшего взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, находившихся в кафе", — напомнили в СК.