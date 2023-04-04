"Укрыватель" убийцы Татарского рассказал на допросе о её признании и планах вместе сбежать

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Касинцев, дома у которого пыталась скрыться после совершения теракта Дарья Трепова, дал показания в ходе допроса. По данным SHOT, он впустил знакомую домой, но тогда "ещё не знал о её причастности" к убийству военкора Владлена Татарского.

Касинцев заявил, что о произошедшем Трепова ему рассказала "лишь спустя два часа". Парень испугался и понял, что его могут привлечь за пособничество. Поэтому он решил бежать вместе с Треповой и начал собирать чемоданы.

"Мужчина утверждает, что вообще никак не причастен к делам Треповой. По нашим данным, 27-летний Дмитрий Касинцев переехал в Санкт-Петербург в 2016 году. Квартира на Парнасе тогда принадлежала его матери", — уточняет SHOT.

В жилище Касинцев прописан с 2018 года и сейчас является собственником квартиры. Петербуржец работает программистом в местной фирме, которая занимается разработкой программного обеспечения. Приятеля Треповой задержали по ст. 91 УК РФ.

Связан ли мужчина каким-то образом с ФБК*, ещё предстоит выяснить. Ранее стало известно, что Дарья в прошлом неоднократно задерживалась на антироссийских акциях. Её муж Дмитрий Рылов — тоже сторонник ФБК, член Либертарианский партии — в прошлом году сбежал в Грузию от мобилизации. Она же осталась в России. Директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов рассказал, как Запад использует "навальнят" и прочих "либералов" в своих целях.