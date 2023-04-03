Операция "Дилетант": Почему Запад принёс в жертву в Петербурге оппозиционерку Директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о новой тактике ФБК* и спецслужб Запада и их расходном материале. 3 апреля, 16:40 Обложка © VK / Владлен Татарский

В воскресенье средь бела дня в центре Северной столицы в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, произошёл взрыв. Татарский, которому одна из посетительниц передала статуэтку со взрывчаткой, погиб на месте. 32 человека ранено. Уголовное дело, возбуждённое сначала по статье "Убийство", уже переквалифицировали в "Теракт".

Информация о задержании подозреваемой — 26-летней Дарьи Треповой — появилась практически сразу, однако позже её опровергли. И всё же Трепова оказалась подготовлена к преступлению явно хуже, чем убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк, которая заранее спланировала пути отхода и у неё всё получилось. Трепова даже не задумывалась о поддельных документах и номерах на машину: купила на своё имя авиабилеты в Узбекистан и затаилась на съёмной квартире, думая, что её не найдут. Очевидно, точно так же она думала, что ей удастся благополучно доехать до аэропорта и улететь в другую страну.

Подготовленная акция

Такая наивность говорит лишь о том, что преступление не было тщательно спланировано и, в отличие от Вовк, перед нами не хорошо подготовленная террористка, а просто "слепое оружие убийства", которое использовали, возможно, "втёмную".

Вот и она утверждает следователям, что у неё не было умысла на убийство, мол, попросили передать статуэтку. Не знала, что там, думала, что, возможно, подслушивающее устройство, утверждает её муж Дмитрий Рылов.

— Я считаю, что Дарью подставили и использовали некие люди для своих целей. Я на сто процентов уверен, что Дарья не знала, что именно она проносит в зал, — настаивает он.

Впрочем, даже если и так, достаточно того, что она приняла незнакомый предмет из рук незнакомца (а не делать этого ни в коем случае нас учат антитеррористические плакаты и прочая социальная реклама с начала нулевых, т.е. с периода детства Дарьи, когда такие вещи надолго отпечатываются в памяти). Поверить в то, что она при этом не понимала, что имеет дело со спецслужбами, работа которых направлена против её страны (а это уже статья), как-то не получается.

Особенно если учесть её политический "бэкграунд". Дарья — убеждённая "нетвойнистка" и сторонница ФБК*, в прошлом неоднократно задерживалась на "антивоенных" (читай: проукраинских) акциях. Муж её — тоже сторонник ФБК, член Либертарианский партии — в прошлом году сбежал в Грузию от мобилизации.

Отчего его жена не уехала вместе с ним? Осталась в России для выполнения ответственного задания?

Сейчас она, конечно, будет строить из себя невинную дурочку. Только вот слишком много неверных ходов, которые её выдают. Вручая коробку, назвалась не своим именем, сразу же ушла в последний ряд, хотя Татарский предлагал сесть рядом, оперативно самой первой покинула место происшествия, скрылась на заранее снятой квартире, планируя покинуть Россию, взяв билет в Узбекистан. Наконец, подстригла и покрасила волосы, очевидно, преследуя цель изменить внешность.

Как-то не очень вяжется с утверждением о том, что она не знала, что передаёт. Ну, ок, допустим так, допустим, она всерьёз думала, что это жучок, а отсела подальше из-за стеснительности. Допустим, когда раздался взрыв, убежала от страха, не пошла сдаваться, понимая, что натворила нечто ужасное. Но заранее снятая квартира? А заранее купленные билеты?

Уже известна хронология событий. В 18:15 произошёл взрыв. Примерно в 18:25 Трепова заходит в съёмную квартиру, где первым делом отрезает себе волосы, меняет одежду и вызывает такси. Около четырёх часов она петляет по городу, меняя машины. Около 23:00 Дарья приезжает в квартиру знакомого, чтобы отсидеться. В 05:00 к дому приехал СОБР. В районе 11:00 Трепову задерживают.

То есть очевидно, что она готовилась, пусть неумело, по-дилетантски, но готовилась к совершению преступления. Знала, что её будут ловить.

Многие эксперты предполагают, что её петляния по городу имели целью выиграть как можно больше времени для остальных участников акции, чтобы те могли покинуть территорию России. То есть уже совершенно очевидно, что речь не о бомбистке-одиночке, тут не обошлось без организации.

От "борьбы с коррупцией" к терроризму

Как сообщают в Национальном антитеррористическом комитете, убийство Владлена Татарского организовано украинскими спецслужбами с привлечением агентуры ФБК*.

Напомню, ФБК* полтора года назад признали экстремистской организацией. Как значилось тогда в заявлении прокуратуры, "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". При этом данными структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной".

Кроме того, в заявлении надзорного ведомства говорилось, что ФБК* действует "путём призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам путём попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность" и работает "в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России".

Очевидно, теперь ФБК* и его западные кураторы решили перейти к крайнему средству — терроризму. И это закономерно: когда все прочие средства не помогают, когда население не ведётся на пропаганду и не желает выходить на улицы, устраивать "цветную революцию", остаётся только террор.

И это самое страшное, поскольку, очевидно, что это была первая, но далеко не последняя акция. И западным спецслужбам даже не обязательно привлекать "засвеченных" в "оппозиционной" деятельности персонажей — активистов ФБК, ЛПР и т.д. Увы, в России достаточно недалёкой молодёжи (и не только), выступающей против СВО или просто недовольной властью. Конечно, далеко не все из них готовы идти кого-то убивать, но ведь многих действительно можно использовать "втёмную".

Ну а тех, кто не способен к насильственным действиям или опасается оказаться вовлечённым в них, можно и на других "участках фронта" использовать. К примеру, заниматься шпионажем на работе (если кто работает в военных и т.п. структурах), ну или просто вести информационную войну против России в Интернете. Ведь работа найдётся, против нашей страны не первый год ведётся гибридная война по всем возможным направлениям.

Кроме одного — откровенного терроризма. Но и эта черта теперь пройдена. Она была преодолена и раньше, когда они посылали дроны со взрывчаткой на мирные российские города, расположенные у границы с Украиной, когда засылали на нашу территорию диверсионные группы. А теперь они уже убивают лидеров общественного мнения, связанных с СВО, известных людей, чья смерть, несомненно, вызовет резонанс, а также поселит в обществе атмосферу страха, подозрительности, недоверия друг другу и в конечном итоге взаимной ненависти.

Никого не жалко

Ресурсов для этого у них, увы, достаточно. Не нужно тщательно готовить террориста и диверсанта, как это было в случае с Вовк, придумывать "легенду", искать способы безопасно переправить через границу, не вызвав подозрений, прикрывать её подготовку к акции, а после — отход с места преступления и отъезд за границу. Зачем, если полно способных выполнить заказ на месте. И пусть они сделают это коряво, неумело и в конечном счёте попадутся или погибнут при исполнении. Неважно, эти люди для их функции. Причём одноразовые. Расходный материал. Их не жалко.

Как не жалко и людей, которые могут пострадать при терактах. Вчера пострадало более 30 человек, просто каким-то чудом никто не погиб, кроме Татарского. Некоторые сторонники ФБК* уже прямо пишут, что взрывное устройство было маломощным, рассчитанным на точечное устранение одного человека, что оно не могло причинить вреда окружающим. Какой же бред! Ещё как могло, и это, повторю, чудо, что не причинило.

20 лет назад мы уже испытывали то, что чувствуем сегодня. И тогда сплочённость общества помогла победить терроризм. Осознание того, что против нас ведётся война на уничтожение, что мы все на линии фронта, беспрецедентная бдительность — вот что стало залогом преодоления этого зла.

Увы, сегодня ещё не все осознали, с чем мы столкнулись. Хотелось бы, чтобы после вчерашнего у некоторых наконец открылись глаза. Любой оппозиционер для них — расходный материал, не надейтесь, продавая Родину, на солнечный Ташкент или Ереван. Вас уничтожат первыми ваши же кураторы, вы для них — даже не сопутствующий ущерб, а дрова для пожара дестабилизации в России.

* Экстремистская организация запрещена в РФ.

Авторы Дмитрий Родионов