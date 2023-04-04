Появилось видео встречи главы ЧВК "Вагнер" с патриотами в выжженном при подрыве Татарского кафе

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин провёл встречу с активистами патриотического движения "Кибер фронт Z" в петербургском кафе, где вечером 2 апреля в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Во время разговора он сидел на том самом месте, где сдетонировала начинённая бомбой статуэтка. Видео публикует телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин провёл встречу на месте теракта в кафе Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / "Пресс-служба Пригожина"

"Я считаю, что "Кибер фронт Z", несмотря на гибель Владлена Татарского, несмотря на те трагические ситуации, которые произошли, должен получить новый толчок, новое дыхание, превратиться в реальную общественную организацию", — заявил он.