Пригожин приехал к петербургскому кафе, в котором погиб Владлен Татарский

Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заметили около кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге , где вечером 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский . Кадры с Пригожиным во вторник опубликовал SHOT . В самом кафе сейчас проходят следственные действия.

Ранее Пригожин подтвердил, что действительно имеет отношение к петербургскому кафе , где и случился взрыв. Он рассказал, что передал помещение патриотическому движению "Кибер фронт Z" и его участники проводили там различные семинары.

Военный журналист Максим Фомин, также известный как Владлен Татарский, погиб вечером 2 апреля в результате взрыва в кафе, где он проводил творческий вечер. Бомбу пронесла на мероприятие Дарья Трепова: взрывчаткой была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. После преступления преступница попыталась скрыться, сменив образ, но была задержана.

Лайф писал, что президент России Владимир Путин наградил военного журналиста Татарского орденом Мужества посмертно. А Пригожин объявил, что с согласия родственников зачислит военкора в ЧВК "Вагнер" посмертно, чтобы его близкие могли получать полагающиеся выплаты.