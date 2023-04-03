Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 23:26
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Пригожин подтвердил, что имеет отношение к кафе, где убили Владлена Татарского

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно имеет отношение к петербургскому кафе, где случился взрыв, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом он заявил сам, отвечая на запрос от СМИ.

"Действительно, кафе я передал патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла", — цитирует Пригожина телеграм-канал его пресс-службы.

Кроме того, Пригожин усмотрел в произошедшем сходство с убийством журналистки Дарьи Дугиной. При этом он не стал обвинять киевский режим, предположив, что речь идёт о действиях группы радикалов.

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Напомним, в петербургском кафе "Стрит-бар" произошёл взрыв на творческом вечере блогера и военкора Владлена Татарского. Последний в результате него погиб. Предполагается, что бомбу на мероприятие принесла девушка.

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ТАСС / Пресс-служба компании "Конкорд"

Анатолий Симоненко
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