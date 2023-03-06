Суд продлил арест подельнику украинки Вовк, убившей Дарью Дугину

Пролетарский районный суд Тулы продлил арест Андрею Кузнецову, которого обвиняют в подделке документов, использованных для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной. Кузнецов проведёт под стражей ещё как минимум полгода.

"Кузнецову срок содержания под стражей продлён на 6 месяцев с даты поступления уголовного дела в суд. Следующее судебное заседание назначено на 16 марта 2023 года", — сообщили в пресс-службе тульской прокуратуры.