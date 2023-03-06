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6 марта, 10:19

Суд продлил арест подельнику украинки Вовк, убившей Дарью Дугину

Пролетарский районный суд Тулы продлил арест Андрею Кузнецову, которого обвиняют в подделке документов, использованных для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной. Кузнецов проведёт под стражей ещё как минимум полгода.

"Кузнецову срок содержания под стражей продлён на 6 месяцев с даты поступления уголовного дела в суд. Следующее судебное заседание назначено на 16 марта 2023 года", — сообщили в пресс-службе тульской прокуратуры.

Подельник убившей Дарью Дугину украинки находится в инфекционной больнице

Подельник убившей Дарью Дугину украинки находится в инфекционной больнице

Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Подмосковье, её автомобиль Land Cruiser Prado взорвался, когда она вместе с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, возвращалась после фестиваля в поддержку Донбасса. Сам Дугин за несколько минут до трагедии пересел в другую машину. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии украинка Наталья Вовк. Также в деле есть и другие фигуранты. В феврале Генпрокуратура передала в суд дело в отношении двух обвиняемых в изготовлении поддельных документов для Вовк.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Вишнякова
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