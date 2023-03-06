Подельник убившей Дарью Дугину украинки находится в инфекционной больнице
"Известия": Подельник Вовк, убившей Дарью Дугину, находится в больнице в Москве
Подельник украинки Натальи Вовк, которая обвиняется в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, — Андрей Кузнецов — находится в больнице на карантине. Об этом передаёт корреспондент газеты "Известия" из зала Пролетарского суда Тулы.
Как следует из материалов дела, его доставили в столичную больницу ФСИН ещё 1 марта. Сейчас он находится на карантинно-изоляционных мероприятиях в инфекционном отделении. При этом Александр Сучков, проходящий вторым фигурантом, был на суде. Подельникам Вовк предъявлено обвинение по ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
Напомним, убийство Дарьи Дугиной произошло ещё в августе 2022 года в Подмосковье, где взорвался её автомобиль Land Cruiser Prado. Вместе с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, они возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, однако за несколько минут до трагедии он пересел в другую машину. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась украинка Наталья Вовк. Также в деле есть и другие фигуранты. В феврале Генпрокуратура передала в суд дело в отношении двух обвиняемых в изготовлении поддельных документов для Вовк.
ТАСС / Михаил Терещенко