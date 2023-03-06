Подельник убившей Дарью Дугину украинки находится в инфекционной больнице

Подельник украинки Натальи Вовк, которая обвиняется в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, — Андрей Кузнецов — находится в больнице на карантине. Об этом передаёт корреспондент газеты "Известия" из зала Пролетарского суда Тулы.

Как следует из материалов дела, его доставили в столичную больницу ФСИН ещё 1 марта. Сейчас он находится на карантинно-изоляционных мероприятиях в инфекционном отделении. При этом Александр Сучков, проходящий вторым фигурантом, был на суде. Подельникам Вовк предъявлено обвинение по ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".