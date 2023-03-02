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2 марта, 08:37

В Херсонской области открыли мурал с портретом погибшей журналистки Дарьи Дугиной

<p>Мурал с портретом Дарьи Дугиной. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/genichesk_ru?z=photo-212759260_457241007/album-212759260_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Главное в Геническе"</a></p>

Мурал с портретом Дарьи Дугиной. Обложка © VK / "Главное в Геническе"

На стене одной из школ города Геническа Херсонской области нарисовали граффити с портретом погибшей журналистки Дарьи Дугиной. В ходе торжественного открытия мурала произнесла речь глава Генического района Елена Терских.

"Мы сегодня открываем мурал в память о молодой девушке, учёном и патриоте, беззаветно любившей Родину. Её жизнь оборвалась в 30 лет", — приводит ТАСС её слова.

Терских подчеркнула, что мурал говорит о вовлечённости города в общероссийскую повестку, а также о "нежелании втягивать детей в экстремизм и нацизм".

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Напомним, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём Дугина Дарья погибла. Они с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но он сел в другую машину за несколько минут до трагедии. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию. В деле есть и другие фигуранты. В феврале 2023-го в суд было передано дело о поддельном украинском документе из дела об убийстве Дугиной.

Светлана Оперук
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