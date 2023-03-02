В Херсонской области открыли мурал с портретом погибшей журналистки Дарьи Дугиной

На стене одной из школ города Геническа Херсонской области нарисовали граффити с портретом погибшей журналистки Дарьи Дугиной. В ходе торжественного открытия мурала произнесла речь глава Генического района Елена Терских.

"Мы сегодня открываем мурал в память о молодой девушке, учёном и патриоте, беззаветно любившей Родину. Её жизнь оборвалась в 30 лет", — приводит ТАСС её слова.