В Туле будут судить двух человек за подделку документов для убийцы Дугиной
В суд передано дело о поддельном украинском документе из дела об убийстве Дарьи Дугиной
Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в изготовлении поддельного свидетельства о регистрации автомобиля, который использовался в процессе убийства журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова. Они обвиняются в совершении преступления… изготовление или оборот поддельных документов, совершённые с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение", — отметили в ведомстве.
Как выяснило следствие, обвиняемые промышляли изготовлением и сбытом поддельных документов с 2017 года. В августе 2022 года они создали электронный шаблон свидетельства о регистрации транспортного средства Украины на автомобиль Mini Cooper и распечатали его на официальном бланке. Предварительно, этим документом впоследствии воспользовались убийцы Дугиной. Также известно, что у фигурантов дела были сообщники, их личности ещё не установлены. Материалы уголовного дела направлены в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.
Напомним, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём журналистка Дугина Дарья погибла. Они с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но он сел в другую машину за несколько минут до трагедии. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию. В деле есть и другие фигуранты.
ТАСС / Михаил Терещенко