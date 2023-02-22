В Туле будут судить двух человек за подделку документов для убийцы Дугиной

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в изготовлении поддельного свидетельства о регистрации автомобиля, который использовался в процессе убийства журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова. Они обвиняются в совершении преступления… изготовление или оборот поддельных документов, совершённые с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение", — отметили в ведомстве.

Как выяснило следствие, обвиняемые промышляли изготовлением и сбытом поддельных документов с 2017 года. В августе 2022 года они создали электронный шаблон свидетельства о регистрации транспортного средства Украины на автомобиль Mini Cooper и распечатали его на официальном бланке. Предварительно, этим документом впоследствии воспользовались убийцы Дугиной. Также известно, что у фигурантов дела были сообщники, их личности ещё не установлены. Материалы уголовного дела направлены в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.