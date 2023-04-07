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7 апреля, 11:30

Стали известны время и место прощания с военкором Татарским

Прощание с военкором Татарским пройдёт на Троекуровском кладбище в Москве

Прощание с военкором Владленом Татарским пройдёт на Троекуровском кладбище в Москве 8 апреля. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале блогера.

"Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля в 12 часов. Город Москва, Троекуровское кладбище, похоронный зал", — сказано в заявлении.

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Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнительницей теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества. В память об убитом военкоре в Донецке появились билборды.

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Vk / Владлен Татарский

Никита Осипов
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