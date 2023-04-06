Общественники предложили назвать в честь военкора Татарского улицу в Мелитополе

"Он внёс свою лепту в воспитание молодёжи Запорожской области, он был как наш наставник, брат по духу, заряжал нас своим позитивом и верой в победу, — цитирует её ТАСС. — Пока рано говорить, какая улица может быть переименована. Мы думаем, одна из тех, что связана с украинскими националистами. Её можно назвать по творческому псевдониму — Владлен Татарский или по настоящему имени — Максим Фомин".