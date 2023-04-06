Общественники предложили назвать в честь военкора Татарского улицу в Мелитополе
Общественники Запорожской области предложили назвать улицу в Мелитополе в честь военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин), который погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила руководитель регионального штаба общероссийского движения "Мы вместе" Кристина Параскан.
"Он внёс свою лепту в воспитание молодёжи Запорожской области, он был как наш наставник, брат по духу, заряжал нас своим позитивом и верой в победу, — цитирует её ТАСС. — Пока рано говорить, какая улица может быть переименована. Мы думаем, одна из тех, что связана с украинскими националистами. Её можно назвать по творческому псевдониму — Владлен Татарский или по настоящему имени — Максим Фомин".
Идею о переименовании улицы в честь военкора уже поддержало Министерство молодёжной политики региона. Непосредственно же решение должна будет принять администрация Мелитополя.
Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.
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