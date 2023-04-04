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4 апреля, 15:04

В Донецке появились билборды в память об убитом военкоре Татарском

<p>В Донецке появились билборды в память о военкоре Владлене Татарском. Фото © LIFE</p>

В Донецке появились билборды в память о военкоре Владлене Татарском. Фото © LIFE

В Донецке появились билборды с фотографиями убитого военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в память о его борьбе за правду и заслугах перед жителями Донбасса. Лайф публикует кадры из центра города.

В Донецке появились билборды в память о военкоре Владлене Татарском. Видео © LIFE

"Максим Юрьевич Фомин 25.04.1982 – 02.04.2023. Брату во Христе от православных подразделений", — написано на плакатах.

В Донецке появились билборды в память о военкоре Владлене Татарском. Фото © LIFE

В Донецке появились билборды в память о военкоре Владлене Татарском. Фото © LIFE

В Донецке появились билборды в память о военкоре Владлене Татарском. Фото © LIFE

В Донецке появились билборды в память о военкоре Владлене Татарском. Фото © LIFE

Три билборда размещены на перекрёстке улицы Артёма с проспектом Мира, недалеко от Парка кованых фигур и рядом с городской администрацией. Тут же рядом и плакат в память о погибшем Владимире Жоге, легендарном защитнике ДНР.

Один из билбордов установлен на проспекте Ильича по направлению к Макеевке — городу, который был малой родиной военкора. На нём написано: "Я отдам свою жизнь за нашу победу. За победу России!"

Военкора Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Военкора Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Он погиб, также пострадало 40 человек. Дарья Трепова подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Ей предъявлено обвинение в теракте по указанию лиц с Украины. Кураторы платили Треповой 20 тысяч рублей в криптовалюте за каждое выполненное "задание". Обвиняемая также вела псевдопатриотический канал и старалась втереться в доверие к Татарскому.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владлен Татарский
  • Криминал
  • ДНР

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