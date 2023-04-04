В Донецке появились билборды в память об убитом военкоре Татарском

В Донецке появились билборды с фотографиями убитого военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в память о его борьбе за правду и заслугах перед жителями Донбасса. Лайф публикует кадры из центра города.

В Донецке появились билборды в память о военкоре Владлене Татарском. Видео © LIFE

"Максим Юрьевич Фомин 25.04.1982 – 02.04.2023. Брату во Христе от православных подразделений", — написано на плакатах.

В Донецке появились билборды в память о военкоре Владлене Татарском. Фото © LIFE

В Донецке появились билборды в память о военкоре Владлене Татарском. Фото © LIFE

Три билборда размещены на перекрёстке улицы Артёма с проспектом Мира, недалеко от Парка кованых фигур и рядом с городской администрацией. Тут же рядом и плакат в память о погибшем Владимире Жоге, легендарном защитнике ДНР.