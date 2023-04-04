Военкора Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Похороны блогера и военкора Максима Фомина (был известен как Владлен Татарский), погибшего в результате теракта в петербургском кафе, состоятся 8 апреля в Москве. Об этом сообщил друг погибшего — музыкант Аким Апачев. Место и время пока не раскрываются.