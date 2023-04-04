ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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4 апреля, 13:21

Военкора Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Похороны блогера и военкора Максима Фомина (был известен как Владлен Татарский), погибшего в результате теракта в петербургском кафе, состоятся 8 апреля в Москве. Об этом сообщил друг погибшего — музыкант Аким Апачев. Место и время пока не раскрываются.

"Наш друг будет отомщён, как и Даша Дугина. Мы стали злее и решительнее. Дело Татарского живёт, враг будет разбит, победа будет за нами", цитирует Апачева РИА "Новости".

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Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Он погиб, также пострадало 40 человек. Обвиняемой в теракте стала Дарья Трепова — именно она подарила военкору статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Кураторы платили Треповой 20 тысяч рублей в криптовалюте за каждое выполненное "задание". Обвиняемая также вела псевдопатриотический канал и старалась втереться в доверие к Татарскому.

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Vk / Владлен Татарский

Александра Вишнякова
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