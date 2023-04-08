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8 апреля, 09:26

Пригожин: Голос Владлена Татарского будет звучать всегда, несмотря на гибель военкора

Пригожин прибыл на церемонию прощания с Владленом Татарским в Москве

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл на церемонию прощания с погибшим блогером и военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым). Траурная церемония проходит в эти минуты на Троекуровском кладбище в Москве.

"Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК "Вагнер". Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда", — сказал Пригожин, слова которого приводит в телеграм-канале его пресс-служба.

Он также добавил, что Татарский — солдат, "который остаётся вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду".

Пока в прощальный зал пускают только близких и друзей Татарского. Как сообщал Лайф, на Троекуровское кладбище пришли, в том числе, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, экс-министр информации ДНР, военный обозреватель Даниил Безсонов и музыкант Аким Апачев.

Напомним, Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге из-за взрыва. Исполнительницей теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
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