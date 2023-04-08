Убийца военкора Татарского сотрудничает со следствием
ТАСС: Обвиняемая в теракте Трепова сотрудничает со следствием
Дарья Трепова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Сотрудничает со следствием, все её показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов", — цитирует агентство сообщение источника.
Также, по его словам, следователи устанавливают весь круг сообщников Треповой и отрабатывают разные версии и мотивы теракта.
Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована.