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8 апреля, 18:01

Убийца военкора Татарского сотрудничает со следствием

ТАСС: Обвиняемая в теракте Трепова сотрудничает со следствием

<p>Дарья Трепова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Дарья Трепова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Сотрудничает со следствием, все её показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов", цитирует агентство сообщение источника.

Также, по его словам, следователи устанавливают весь круг сообщников Треповой и отрабатывают разные версии и мотивы теракта.

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Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована.

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Александра Вишнякова
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