Убийца военкора Татарского сотрудничает со следствием

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Сотрудничает со следствием, все её показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов", — цитирует агентство сообщение источника.

Также, по его словам, следователи устанавливают весь круг сообщников Треповой и отрабатывают разные версии и мотивы теракта.