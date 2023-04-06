"Законченная мразь": Пригожин призвал публично казнить Дарью Трепову

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал сообщения о том, что запущен сбор средств для Дарьи Треповой, которая передала военкору Владлену Татарскому затем взорвавшуюся в его руках статуэтку. О таком сборе помощи ранее в соцсетях заявил уехавший из России комик Александр Долгополов.

"Я считаю, что Дарья Трепова — законченная мразь и помогать ей нельзя. Что касается этих подонков, то я считаю, что их просто на цепь надо сажать, как животных. Потому что с террористами можно бороться только их методами, и если Дарью Трепову публично казнят на Красной площади, это взбодрит весь народ надолго и по-серьёзному", — заявил Пригожин в беседе с Лайфом.