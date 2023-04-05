Россия вынесет на обсуждение в Совбезе ООН тему теракта против Татарского

Россия поставит на обсуждение в Совбезе ООН тему теракта в Петербурге, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали десятки человек. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения Совета Безопасности ООН по целому ряду причин, о которых мы сегодня уже говорили", — сказала она в ходе брифинга.