Россия вынесет на обсуждение в Совбезе ООН тему теракта против Татарского
Подозреваемая в теракте в Петербурге Дарья Трепова со статуэткой заходит в бар, где прогремел взрыв. Фото © LIFE
Россия поставит на обсуждение в Совбезе ООН тему теракта в Петербурге, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали десятки человек. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения Совета Безопасности ООН по целому ряду причин, о которых мы сегодня уже говорили", — сказала она в ходе брифинга.
Напомним, вечером 2 апреля в петербургском кафе "Стрит-бар" на творческом вечере Владлена Татарского произошёл взрыв. Он погиб, ещё 40 человек пострадали. Исполнительницей теракта оказалась Дарья Трепова, ранее участвовавшая в антироссийских митингах, — она подарила военкору статуэтку, начинённую взрывчаткой. Её обвиняют в теракте по заданию украинских спецслужб и уже арестовали. Примечательно, что террористка вела канал на патриотическую тематику, пытавшись втереться в доверие к журналисту.