"Страха не было": Какие эмоции выдают жесты убийцы Татарского за секунды до взрыва

Язык тела, особенно в стрессовых ситуациях, может очень многое сказать о человеке. Особенно если он совершил преступление. Профайлер Ирина Куршакова рассказала kp.ru, сходятся ли слова Дарьи Треповой на допросе с её поведением на видео с моментом убийства Владлена Татарского.

Полное видео с моментом взрыва в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский. Видео © VK / Ведом

"Чётко видим: Трепова знала, что внутри что-то есть. Она опустила голову, когда сначала стала уходить. Это говорит о том, что она пыталась скрыть свои мысли. В то же время она шла медленно — не было страха", — сказала специалист.

Потом Владлен предложил девушке сесть поближе к сцене, чтобы продолжить с ней разговор. Дарья "села с наклоном вперед: не похоже, что она знала о большом взрыве и мощной ударной волне", комментирует Куршакова. В следующую минуту девушка попыталась как бы отодвинуть руками статуэтку от себя, а потом закрыла лицо.