"Страха не было": Какие эмоции выдают жесты убийцы Татарского за секунды до взрыва
Профайлер Куршакова по жестам считала эмоции Треповой за секунды до взрыва
Кадр из полной версии видео теракта в кафе "Стрит-бар". Обложка © VK / Ведом
Язык тела, особенно в стрессовых ситуациях, может очень многое сказать о человеке. Особенно если он совершил преступление. Профайлер Ирина Куршакова рассказала kp.ru, сходятся ли слова Дарьи Треповой на допросе с её поведением на видео с моментом убийства Владлена Татарского.
Полное видео с моментом взрыва в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский. Видео © VK / Ведом
"Чётко видим: Трепова знала, что внутри что-то есть. Она опустила голову, когда сначала стала уходить. Это говорит о том, что она пыталась скрыть свои мысли. В то же время она шла медленно — не было страха", — сказала специалист.
Потом Владлен предложил девушке сесть поближе к сцене, чтобы продолжить с ней разговор. Дарья "села с наклоном вперед: не похоже, что она знала о большом взрыве и мощной ударной волне", комментирует Куршакова. В следующую минуту девушка попыталась как бы отодвинуть руками статуэтку от себя, а потом закрыла лицо.
"Да, она жестом как бы отодвигала статуэтку от себя. Она закрыла рот, но сделала это улыбаясь! Явный символ попытки скрыть информацию. Мне кажется, она знала, что в статуэтке что-то есть, что-то может взорваться. Я полагаю, она не знала, что взрыв будет таким мощным. Она, когда садилась, явно не понимала, какое расстояние будет безопасным", — сказала психолог.
Напомним, вечером 2 апреля в петербургском кафе "Стрит-бар", где проходил творческий вечер Татарского, прогремел взрыв. Журналист погиб, пострадало 40 человек. Исполнительницей теракта оказалась Дарья Трепова. Она подарила военкору статуэтку с бомбой внутри. Девушке предъявлено обвинение в теракте по указанию лиц с Украины. За каждое выполненное "задание" террористке платили в криптовалюте. На допросе Трепова рассказала легенду о "жучке" в статуэтке и задании от кураторов.