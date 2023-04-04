Убийцу Татарского и репортёра – шпиона WSJ защищает один адвокат
Трепову и репортёра WSJ Гершковича защищает один и тот же адвокат Даниил Берман
Дарья Трепова и Эван Гершкович. Обложка © LIFE, © Vk / Evan Gershkovich
У подозреваемой в теракте в Петербурге Дарьи Треповой и арестованного за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича оказался один адвокат — Даниил Берман. Именно он пришёл в зал Басманного суда Москвы представлять интересы "девушки со статуэткой".
Даниил Берман является адвокатом Треповой по соглашению. В этой же роли юрист должен был защищать американского журналиста во время рассмотрения ходатайства о его аресте, но его не допустили до заседания.
Напомним, вечером 2 апреля в петербургском кафе "Стрит-бар", где проходил творческий вечер Татарского, прогремел взрыв. Журналист погиб, пострадало 40 человек. Исполнительницей теракта оказалась Дарья Трепова, ранее участвовавшая в антироссийских митингах. Она подарила военкору статуэтку с бомбой внутри. Девушке предъявлено обвинение в теракте по указанию лиц с Украины. За каждое выполненное "задание" террористке платили в криптовалюте.