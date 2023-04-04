ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 15:35

Убийцу Татарского и репортёра – шпиона WSJ защищает один адвокат

Трепову и репортёра WSJ Гершковича защищает один и тот же адвокат Даниил Берман

<p>Дарья Трепова и Эван Гершкович. Обложка © LIFE, © Vk / <a href="https://vk.com/evangershkovich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Evan Gershkovich</a></p>

Дарья Трепова и Эван Гершкович. Обложка © LIFE, © Vk / Evan Gershkovich

У подозреваемой в теракте в Петербурге Дарьи Треповой и арестованного за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича оказался один адвокат — Даниил Берман. Именно он пришёл в зал Басманного суда Москвы представлять интересы "девушки со статуэткой".

Даниил Берман является адвокатом Треповой по соглашению. В этой же роли юрист должен был защищать американского журналиста во время рассмотрения ходатайства о его аресте, но его не допустили до заседания.

Напомним, вечером 2 апреля в петербургском кафе "Стрит-бар", где проходил творческий вечер Татарского, прогремел взрыв. Журналист погиб, пострадало 40 человек. Исполнительницей теракта оказалась Дарья Трепова, ранее участвовавшая в антироссийских митингах. Она подарила военкору статуэтку с бомбой внутри. Девушке предъявлено обвинение в теракте по указанию лиц с Украины. За каждое выполненное "задание" террористке платили в криптовалюте.

Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Эван Гершкович обжаловал арест

Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Эван Гершкович обжаловал арест

Андрей Бражников
  • Новости
  • Владлен Татарский
  • Журналисты
  • Политика
  • Криминал
  • Москва
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров