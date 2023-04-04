Убийцу Татарского и репортёра – шпиона WSJ защищает один адвокат

У подозреваемой в теракте в Петербурге Дарьи Треповой и арестованного за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича оказался один адвокат — Даниил Берман. Именно он пришёл в зал Басманного суда Москвы представлять интересы "девушки со статуэткой".

Даниил Берман является адвокатом Треповой по соглашению. В этой же роли юрист должен был защищать американского журналиста во время рассмотрения ходатайства о его аресте, но его не допустили до заседания.