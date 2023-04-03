Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Эван Гершкович обжаловал арест

Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, заключённый в России под стражу по подозрению в шпионаже, обжаловал свой арест. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

"В суд поступила жалоба защиты Гершковича на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — передаёт сообщение ТАСС.