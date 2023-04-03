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3 апреля, 13:59

Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Эван Гершкович обжаловал арест

<p>Корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / AP / The Wall Street Journal</p>

Корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / AP / The Wall Street Journal

Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, заключённый в России под стражу по подозрению в шпионаже, обжаловал свой арест. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

"В суд поступила жалоба защиты Гершковича на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — передаёт сообщение ТАСС.

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Уточняется, что дата рассмотрения апелляции в Мосгорсуде ещё не назначена.

Как сообщал Лайф, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж в конце марта. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". В МИД РФ уверены, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.

Никита Никонов
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