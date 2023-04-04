Убийцу военкора Татарского арестовали на два месяца
Суд арестовал Дарью Трепову по делу о теракте, где погиб военкор Татарский
Избрание в Басманном суде меры пресечения Треповой по делу о теракте, в котором погиб военкор Татарский. Фото © Агентство "Москва"
Басманный суд Москвы арестовал 26-летнюю Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало 40 человек. До 2 июня она пробудет в СИЗО. Заседание проходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовало следствие. Как ранее писал Лайф, Трепову защищает адвокат Даниил Берман, который также представляет интересы журналиста WSJ Эвана Гершковича, арестованного за шпионаж.
На заседании Басманного суда Дарья Трепова что-то беззвучно шептала. Видео © LIFE
Ранее во вторник Дарье Треповой официально предъявили обвинение по двум статьям: за террористический акт, совершённый организованной группой, повлёкший умышленное причинение смерти человеку, и по статье за ношение взрывчатых устройств, совершённое организованной группой.
Напомним, вечером 2 апреля в петербургском кафе "Стрит-бар", где проходил творческий вечер Владлена Татарского, прогремел взрыв. Исполнительницей теракта оказалась Дарья Трепова, ранее участвовавшая в антироссийских митингах. Она подарила военкору статуэтку с бомбой внутри. Девушке предъявлено обвинение. За каждое выполненное "задание" террористке платили в криптовалюте.