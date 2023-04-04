Убийцу военкора Татарского арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал 26-летнюю Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало 40 человек. До 2 июня она пробудет в СИЗО. Заседание проходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовало следствие. Как ранее писал Лайф, Трепову защищает адвокат Даниил Берман, который также представляет интересы журналиста WSJ Эвана Гершковича, арестованного за шпионаж.