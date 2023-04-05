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5 апреля, 14:07

СК изучит пародию комиков Долгополова и Оганисяна на гибель военкора Татарского

Бастрыкин поручил проверить Долгополова и Оганисяна за пародию на Татарского

<p>Комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян. Обложка © <a href="https://vk.com/coolambour?z=photo-105733512_457239170/album-105733512_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / coolambour</a>, <a href="https://vk.com/id18007754?z=photo18007754_387826747/photos18007754" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Гарик Оганисян</a></p>

Комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян. Обложка © VK / coolambour, VK / Гарик Оганисян

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна после кощунственной пародии на теракт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганисяна", — говорится в сообщении.

В СК напомнили, что во время выступления на сцене Долгополов и Оганисян в виде шутки обыграли обстоятельства теракта, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Правоохранители дадут действиям комиков правовую оценку.

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Ранее о проверке СК попросила депутат Госдумы Яна Лантратова. Она подчеркнула, что юмор на человеческой трагедии — преступление, общество должно реагировать. Тем временем активист Виталий Бородин призвал признать Долгополова и Оганисяна иноагентами, а по информации телеграм-канала SHOT, на комиков могут завести уголовное дело за оправдание терроризма.

Никита Никонов
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