СК изучит пародию комиков Долгополова и Оганисяна на гибель военкора Татарского
Бастрыкин поручил проверить Долгополова и Оганисяна за пародию на Татарского
Комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян. Обложка © VK / coolambour, VK / Гарик Оганисян
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна после кощунственной пародии на теракт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганисяна", — говорится в сообщении.
В СК напомнили, что во время выступления на сцене Долгополов и Оганисян в виде шутки обыграли обстоятельства теракта, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Правоохранители дадут действиям комиков правовую оценку.
Ранее о проверке СК попросила депутат Госдумы Яна Лантратова. Она подчеркнула, что юмор на человеческой трагедии — преступление, общество должно реагировать. Тем временем активист Виталий Бородин призвал признать Долгополова и Оганисяна иноагентами, а по информации телеграм-канала SHOT, на комиков могут завести уголовное дело за оправдание терроризма.