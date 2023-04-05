СК изучит пародию комиков Долгополова и Оганисяна на гибель военкора Татарского

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна после кощунственной пародии на теракт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганисяна", — говорится в сообщении.