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5 апреля, 08:25

Поглумившиеся над терактом в Петербурге комики Оганесян и Долгополов могут попасть под уголовку

На комиков Оганесяна и Долгополова могут завести дело за оправдание терроризма

На комиков Гарика Оганесяна и Александра Долгополова могут завести уголовное дело за оправдание терроризма. Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё из-за их "пародии" на теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

Во время концерта в Берлине комики разыграли сценку: Долгополов "неожиданно" преподнёс статуэтку Оганесяну, а тот поставил её рядом с собой. Всё это сопровождалось смехом и аплодисментами зрителей.

"Пародия" на теракт, в котором погиб Владлен Татарский. Видео © Instagram / grkognsn (Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Теракт, который высмеяли комики, произошёл 2 апреля: в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, прогремел взрыв. Сам военкор погиб, также пострадало 40 человек. В убийстве обвиняется Дарья Трепова — именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Сейчас девушка арестована.

Опубликовано последнее интервью убитого Владлена Татарского

Опубликовано последнее интервью убитого Владлена Татарского

Напомним, что Оганесян уехал из России после начала спецоперации, а Долгополов покинул страну задолго до этого и объявил себя небинарной личностью. Где обитают другие уехавшие артисты, смотрите на "Карте звёздной миграции", которую составил и постоянно обновляет Лайф.

Обложка ©

Instagram / grkognsn (Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Александра Вишнякова
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