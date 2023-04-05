Поглумившиеся над терактом в Петербурге комики Оганесян и Долгополов могут попасть под уголовку

На комиков Гарика Оганесяна и Александра Долгополова могут завести уголовное дело за оправдание терроризма. Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё из-за их "пародии" на теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

Во время концерта в Берлине комики разыграли сценку: Долгополов "неожиданно" преподнёс статуэтку Оганесяну, а тот поставил её рядом с собой. Всё это сопровождалось смехом и аплодисментами зрителей.

"Пародия" на теракт, в котором погиб Владлен Татарский. Видео © Instagram / grkognsn (Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)