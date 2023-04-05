Поглумившиеся над терактом в Петербурге комики Оганесян и Долгополов могут попасть под уголовку
На комиков Оганесяна и Долгополова могут завести дело за оправдание терроризма
На комиков Гарика Оганесяна и Александра Долгополова могут завести уголовное дело за оправдание терроризма. Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё из-за их "пародии" на теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский.
Во время концерта в Берлине комики разыграли сценку: Долгополов "неожиданно" преподнёс статуэтку Оганесяну, а тот поставил её рядом с собой. Всё это сопровождалось смехом и аплодисментами зрителей.
"Пародия" на теракт, в котором погиб Владлен Татарский. Видео © Instagram / grkognsn (Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)
Теракт, который высмеяли комики, произошёл 2 апреля: в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, прогремел взрыв. Сам военкор погиб, также пострадало 40 человек. В убийстве обвиняется Дарья Трепова — именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Сейчас девушка арестована.
Напомним, что Оганесян уехал из России после начала спецоперации, а Долгополов покинул страну задолго до этого и объявил себя небинарной личностью. Где обитают другие уехавшие артисты, смотрите на "Карте звёздной миграции", которую составил и постоянно обновляет Лайф.
Instagram / grkognsn (Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)