Опубликовано последнее интервью убитого Владлена Татарского
Татарский в последнем интервью рассказал, что противники СВО "впрыскивают яд" в умы детей
Телеканал RT опубликовал последнее интервью военкора Владлена Татарского, в котором блогер рассказал о противниках спецоперации и надежде на новое поколение.
Военкор Владлен Татарский дал интервью незадолго до гибели. Видео © RT
"Нужно на законодательном уровне запретить "впрыскивать яд". Конкретно объяснить, какие темы. Если ты публичный человек и озвучиваешь их публично или ты учитель, то ты за это понесёшь наказание. Вот и всё. Во многих странах это действует", — поделился мнением военкор.
Он подчеркнул, что медийный человек не должен получать поддержку от государства, если осуждает СВО. И это неправильно, когда телевидение продолжает транслировать песни тех, кто сбежал из России, отметил Татарский. По его словам, сейчас очень важно воспитать детей в любви и уважении к своей Родине.
"Воспитывать молодёжь, конечно, нужно. Безусловно. Было поколение, которое любило коммунистов, сейчас поколение уйдёт, которое любило демократов. Потом появится нормальное поколение, которое любит Россию", — пояснил он.
Татарский признался, что любит свою работу, пишет в первую очередь для себя и не зависит от чужого мнения. "Мысль есть — я её записал. Всё", — заключил он.
Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Он погиб, также пострадало 40 человек. В убийстве обвиняется Дарья Трепова — именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке предъявлено обвинение в теракте по заданию украинских кураторов. Она также вела псевдопатриотический канал и старалась втереться в доверие к Татарскому. Сейчас Трепова арестована.