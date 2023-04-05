Опубликовано последнее интервью убитого Владлена Татарского

Телеканал RT опубликовал последнее интервью военкора Владлена Татарского, в котором блогер рассказал о противниках спецоперации и надежде на новое поколение.

Военкор Владлен Татарский дал интервью незадолго до гибели. Видео © RT

"Нужно на законодательном уровне запретить "впрыскивать яд". Конкретно объяснить, какие темы. Если ты публичный человек и озвучиваешь их публично или ты учитель, то ты за это понесёшь наказание. Вот и всё. Во многих странах это действует", — поделился мнением военкор.

Он подчеркнул, что медийный человек не должен получать поддержку от государства, если осуждает СВО. И это неправильно, когда телевидение продолжает транслировать песни тех, кто сбежал из России, отметил Татарский. По его словам, сейчас очень важно воспитать детей в любви и уважении к своей Родине.

"Воспитывать молодёжь, конечно, нужно. Безусловно. Было поколение, которое любило коммунистов, сейчас поколение уйдёт, которое любило демократов. Потом появится нормальное поколение, которое любит Россию", — пояснил он.