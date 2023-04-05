В Госдуме попросили СК проверить комиков Оганесяна и Долгополова за кощунственную пародию

Депутат Госдумы Яна Лантратова просит Следственный комитет РФ проверить стендап-комиков Гарика Оганесяна и Александра Долгополова за кощунственную пародию на теракт в Санкт-Петербурге. Об этом сама парламентарий рассказала Лайфу.

"Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешёвой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен. Отправила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку указанных фактов, дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования", — отметила Лантратова.

Погибшего в результате теракта военкора Владлена Татарского депутат назвала сильным человеком, который не боялся и умел говорить правду, которому верили люди и голос которого звучал ярко.

"Только наша полная и безоговорочная победа может прекратить всё это. Мы должны идти вперёд — за Дарью (Дугину. — Прим. Лайфа), Владлена, за всех детей Донбасса, за мирных жителей, за наших ребят, которые погибли в зоне СВО, защищая нашу Родину", — добавила парламентарий.