В Госдуме попросили СК проверить комиков Оганесяна и Долгополова за кощунственную пародию
Депутат Яна Лантратова просит СК проверить комиков Оганесяна и Долгополова
Депутат Госдумы Яна Лантратова просит Следственный комитет РФ проверить стендап-комиков Гарика Оганесяна и Александра Долгополова за кощунственную пародию на теракт в Санкт-Петербурге. Об этом сама парламентарий рассказала Лайфу.
"Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешёвой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен. Отправила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку указанных фактов, дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования", — отметила Лантратова.
Погибшего в результате теракта военкора Владлена Татарского депутат назвала сильным человеком, который не боялся и умел говорить правду, которому верили люди и голос которого звучал ярко.
"Только наша полная и безоговорочная победа может прекратить всё это. Мы должны идти вперёд — за Дарью (Дугину. — Прим. Лайфа), Владлена, за всех детей Донбасса, за мирных жителей, за наших ребят, которые погибли в зоне СВО, защищая нашу Родину", — добавила парламентарий.
Напомним, во время концерта в Берлине комики Гарик Оганесян и Александр Долгополов разыграли "пародию" на теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Всё это сопровождалось смехом и аплодисментами зрителей. После этого выступления, как стало известно телеграм-каналу SHOT, на стендаперов могут завести уголовное дело за оправдание терроризма.
Теракт, который высмеяли комики, произошёл 2 апреля: в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, прогремел взрыв. Сам военкор погиб, также пострадало 40 человек. В убийстве обвиняется Дарья Трепова — именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба.
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