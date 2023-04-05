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Регион
Опубликовано 5 апреля 2023, 14:16
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В Госдуме попросили СК проверить комиков Оганесяна и Долгополова за кощунственную пародию

Депутат Яна Лантратова просит СК проверить комиков Оганесяна и Долгополова

Депутат Госдумы Яна Лантратова просит Следственный комитет РФ проверить стендап-комиков Гарика Оганесяна и Александра Долгополова за кощунственную пародию на теракт в Санкт-Петербурге. Об этом сама парламентарий рассказала Лайфу.

"Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешёвой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен. Отправила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку указанных фактов, дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования", — отметила Лантратова.

Погибшего в результате теракта военкора Владлена Татарского депутат назвала сильным человеком, который не боялся и умел говорить правду, которому верили люди и голос которого звучал ярко.

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"Только наша полная и безоговорочная победа может прекратить всё это. Мы должны идти вперёд за Дарью (Дугину.Прим. Лайфа), Владлена, за всех детей Донбасса, за мирных жителей, за наших ребят, которые погибли в зоне СВО, защищая нашу Родину", — добавила парламентарий.

Напомним, во время концерта в Берлине комики Гарик Оганесян и Александр Долгополов разыграли "пародию" на теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Всё это сопровождалось смехом и аплодисментами зрителей. После этого выступления, как стало известно телеграм-каналу SHOT, на стендаперов могут завести уголовное дело за оправдание терроризма.

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Теракт, который высмеяли комики, произошёл 2 апреля: в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, прогремел взрыв. Сам военкор погиб, также пострадало 40 человек. В убийстве обвиняется Дарья Трепова — именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grkognsn

Александра Вишнякова
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