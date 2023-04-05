Ангарская из Comedy Woman отчитала стендаперов за шутку над гибелью военкора

"Такое априори не должно выходить на сцену, неважно, как вы относитесь, каких вы взглядов. Это человеческая жизнь и жизнь людей, которые находились вокруг. То есть не один Владлен пострадал в тот вечер. Да, его теперь нет с нами, но остались люди, которые в тяжёлом состоянии лежат в больнице. Как можно смеяться над их состоянием, над состоянием их семей?" — недоумевает Ангарская, которая посвятила юмору львиную долю своей карьеры.