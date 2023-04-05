Ангарская из Comedy Woman отчитала стендаперов за шутку над гибелью военкора
Актриса Ангарская раскритиковала пародию на гибель военкора Татарского
Комики Гарик Оганесян и Александр Долгополов, поглумившиеся над гибелью военкора Владлена Татарского в Петербурге, повели себя "не по-человечески". Такое мнение в беседе с нашими коллегами из РИА ФАН озвучила актриса, певица и экс-резидентка Comedy Woman Надежда Ангарская.
Причём она сочла одинаково недопустимым поведение как самих комиков, так и их публики: люди в зале смеялись над увиденным.
"Такое априори не должно выходить на сцену, неважно, как вы относитесь, каких вы взглядов. Это человеческая жизнь и жизнь людей, которые находились вокруг. То есть не один Владлен пострадал в тот вечер. Да, его теперь нет с нами, но остались люди, которые в тяжёлом состоянии лежат в больнице. Как можно смеяться над их состоянием, над состоянием их семей?" — недоумевает Ангарская, которая посвятила юмору львиную долю своей карьеры.
Актриса отметила, что на месте зрителей просто встала бы и вышла из зала, увидев на сцене глумление над трагедией. Единственное, над чем здесь стоит горько посмеяться, так это над глупостью стенадперов, считает она.
Ранее Лайф сообщал, что во время концерта в Берлине комики разыграли сценку: Долгополов "неожиданно" преподнёс статуэтку Оганесяну, а тот поставил её рядом с собой. Всё это сопровождалось смехом и аплодисментами зрителей. Теракт, который высмеяли комики, произошёл 2 апреля: в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, прогремел взрыв. Сам военкор погиб, также пострадало 40 человек.