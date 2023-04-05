Комиков Долгополова и Оганисяна просят признать иноагентами за пародию на убийство Татарского

Комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна следует признать иноагентами после циничной пародии на убийство военкора Владлена Татарского. С такой инициативой обратился в Генпрокуратуру глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин. Текст заявления есть в распоряжении Лайфа.

"Считаем необходимым на основании Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ

"О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" признать Оганисяна Г.Р. и Долгополова А. физическими лицами – иностранными агентами", — говорится в документе.

Общественник напомнил, что оба комика бежали из России после начала спецоперации. Но и до этого они придерживались жёсткой антироссийской позиции. Долгополов называл нашу страну патриархальной "гендерной тюрьмой", а себя считал ущемляемой в правах небинарной персоной. Его коллега Оганисян открыл в Ереване ориентированный против России стендап-клуб, в котором за год выступили Михаил Шац*, Артур Чапарян, Дмитрий Романов, Денис Чужой и другие сбежавшие артисты.

В отличие от стендаперов, Владлен Татарский был настоящим патриотом, помогал жителям Донбасса, не только прошёл фронт как боец, но и писал репортажи о борьбе с украинским нацизмом, отметил Бородин. Дикость "шуток", цинизм и зарабатывание денег на гибели военкора не оставляют сомнений, что Долгополов и Оганисян должны понести наказание и по статье 205.2 УК РФ за оправдание теракта, добавил активист.

Напомним, во время концерта в Берлине комики разыграли сценку: Долгополов "неожиданно" преподнёс статуэтку Оганесяну, а тот поставил её рядом с собой. Всё это сопровождалось смехом и аплодисментами зрителей. Так стендаперы поглумились над гибелью военкора Владлена Татарского во время теракта в Санкт-Петербурге. Экс-резидентка Comedy Woman Надежда Ангарская осудила коллег по цеху, сказав, что это не по-человечески. Теперь шутникам грозит уголовная статья за оправдание терроризма.