Защита обжаловала арест Дарьи Треповой
Дарья Трепова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Защита обжаловала арест Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
"11 апреля 2023 года в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Треповой Д.Е.", — рассказали РИА "Новости" в Басманном суде Москвы.
Напомним, Дарья Трепова обвиняется в теракте, произошедшем в Санкт-Петербурге 2 апреля. Девушка принесла статуэтку, внутри которой была спрятана бомба, на творческую встречу с военкором Владленом Татарским. В результате взрыва журналист погиб, ещё 40 человек пострадали. Сейчас Трепова арестована, она сотрудничает со следствием.