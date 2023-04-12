Защита обжаловала арест Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

"11 апреля 2023 года в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Треповой Д.Е.", — рассказали РИА "Новости" в Басманном суде Москвы.