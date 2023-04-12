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12 апреля, 10:29

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

<p>Дарья Трепова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Дарья Трепова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

"11 апреля 2023 года в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Треповой Д.Е.", — рассказали РИА "Новости" в Басманном суде Москвы.

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Напомним, Дарья Трепова обвиняется в теракте, произошедшем в Санкт-Петербурге 2 апреля. Девушка принесла статуэтку, внутри которой была спрятана бомба, на творческую встречу с военкором Владленом Татарским. В результате взрыва журналист погиб, ещё 40 человек пострадали. Сейчас Трепова арестована, она сотрудничает со следствием.

Александра Вишнякова
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