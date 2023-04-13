Убийца Татарского незадолго до теракта посещала церковь и просила у священника благословение
Обвиняемая в теракте Трепова незадолго до преступления посещала церковь
Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский, незадолго до преступления посещала церковь.
Как выяснил Лайф, перед терактом девушка попросила у священника благословение на переезд в Киев, чтобы работать в одном из местных СМИ. Но клирик благословил её лишь на переезд. Подробнее о том, как готовилось убийство военкора, читайте в расследовании Лайфа.
Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием.
ТАСС / Ura.ru / Андреев Владимир