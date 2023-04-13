Убийца Татарского незадолго до теракта посещала церковь и просила у священника благословение

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский , незадолго до преступления посещала церковь.

Как выяснил Лайф, перед терактом девушка попросила у священника благословение на переезд в Киев, чтобы работать в одном из местных СМИ. Но клирик благословил её лишь на переезд. Подробнее о том, как готовилось убийство военкора, читайте в расследовании Лайфа.