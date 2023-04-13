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13 апреля, 13:07

Убийца Татарского незадолго до теракта посещала церковь и просила у священника благословение

Обвиняемая в теракте Трепова незадолго до преступления посещала церковь

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский, незадолго до преступления посещала церковь.

ФСБ: Убийство Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура из оппозиции РФ

ФСБ: Убийство Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура из оппозиции РФ

Как выяснил Лайф, перед терактом девушка попросила у священника благословение на переезд в Киев, чтобы работать в одном из местных СМИ. Но клирик благословил её лишь на переезд. Подробнее о том, как готовилось убийство военкора, читайте в расследовании Лайфа.

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием.

ФСБ и СК установили и объявили в розыск соучастника убийства Татарского

ФСБ и СК установили и объявили в розыск соучастника убийства Татарского

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Андреев Владимир

Егор Пережогин
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