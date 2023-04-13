ФСБ: Убийство Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура из оппозиции РФ

Организаторами теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский (Максим Фомин), были украинские спецслужбы, а также их агентура из скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.