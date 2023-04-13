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13 апреля, 07:19

ФСБ: Убийство Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура из оппозиции РФ

ФСБ: Убийство военкора Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура

Организаторами теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский (Максим Фомин), были украинские спецслужбы, а также их агентура из скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом и органами полиции установлено, что организаторами теракта <…> являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров", — отметили в ведомстве.

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием.

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ТАСС / AP

Иван Косицын
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