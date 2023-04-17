На футболке военкора Татарского нашли следы гексогена
Mash на Мойке: Подаренная Владлену Татарскому статуэтка была начинена гексогеном
Статуэтка, которую Дарья Трепова подарила военкору Владлену Татарскому, предположительно, была начинена гексогеном. Следы именно этого взрывчатого вещества обнаружены на одежде погибшего военкора, сообщает Mash на Мойке.
По данным телеграм-канала, специалисты петербургского экспертно-криминалистического центра закончили экспертизу одежды и обуви Татарского, в которых тот находился в момент взрыва. На футболке с надписью "Донбасс", в которой был военкор, и обнаружили следы бризантного взрывчатого вещества — гексогена.
Напомним, что военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием.
13 апреля Лайф первым из всех СМИ показал фото статуэтки, в которой была взрывчатка для Татарского. Кроме того, наша редакция выяснила, что накануне теракта Дарья Трепова посетила церковь, а затем получила инструкции от своего куратора, как привести в действие бомбу и что при этом нужно сказать военкору.
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