На футболке военкора Татарского нашли следы гексогена

Статуэтка, которую Дарья Трепова подарила военкору Владлену Татарскому , предположительно, была начинена гексогеном. Следы именно этого взрывчатого вещества обнаружены на одежде погибшего военкора, сообщает Mash на Мойке .

По данным телеграм-канала, специалисты петербургского экспертно-криминалистического центра закончили экспертизу одежды и обуви Татарского, в которых тот находился в момент взрыва. На футболке с надписью "Донбасс", в которой был военкор, и обнаружили следы бризантного взрывчатого вещества — гексогена.