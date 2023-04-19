В подъезде жилого дома в Москве обнаружена граната Ф-1
В подъезде жилого дома на улице Большая Филёвская в Москве обнаружена граната. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По его данным, на первом этаже в подъезде за электрощитком кто-то спрятал боеприпас. Предварительно, это граната Ф-1. Из-за угрозы взрыва жителей дома эвакуируют. Подробности инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что в Москве у жилого дома в Крылатском обнаружили гранату Ф-1. Однако позже выяснилось, что это муляж.
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