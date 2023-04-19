КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 07:42

В подъезде жилого дома в Москве обнаружена граната Ф-1

В подъезде жилого дома на улице Большая Филёвская в Москве обнаружена граната. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, на первом этаже в подъезде за электрощитком кто-то спрятал боеприпас. Предварительно, это граната Ф-1. Из-за угрозы взрыва жителей дома эвакуируют. Подробности инцидента выясняются.

Гранату обнаружили у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в Москве

Гранату обнаружили у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве у жилого дома в Крылатском обнаружили гранату Ф-1. Однако позже выяснилось, что это муляж.

Во дворе жилого дома в Белгороде взорвалась граната, один человек погиб

Во дворе жилого дома в Белгороде взорвалась граната, один человек погиб

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Иван Косицын
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