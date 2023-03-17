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17 марта, 14:52

Переполошившая целый район Москвы граната оказалась ненастоящей

Лайф снял на видео найденную в московском Крылатском гранату Ф-1, она оказалась муляжом

Граната Ф-1, найденная сегодня у жилого дома в районе Крылатское в Москве, оказалась муляжом. Лайф прибыл на место происшествия и снял на видео снаряд, переполошивший весь запад столицы.

Найденная в московском Крылатском граната Ф-1 оказалась муляжом. Видео © LIFE

Прибывшие на место сапёры выяснили, что предмет не представляет никакой опасности. Сейчас на месте происшествия работает полиция, а игрушечная граната так и лежит на земле.

Напомним, сегодня ранее в Москве у жилого дома в районе Крылатское обнаружили гранату Ф-1. Сразу после обнаружения снаряда полиция оцепила всю территорию на Осеннем бульваре и вызвала сапёров. Сам предмет, похожий на лимонку, лежал без чеки на безопасном расстоянии от людей.

В Подмосковье нашли гранату, но сапёры 15 часов не приезжают на её разминирование

В Подмосковье нашли гранату, но сапёры 15 часов не приезжают на её разминирование

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
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