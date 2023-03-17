Переполошившая целый район Москвы граната оказалась ненастоящей
Лайф снял на видео найденную в московском Крылатском гранату Ф-1, она оказалась муляжом
Граната Ф-1, найденная сегодня у жилого дома в районе Крылатское в Москве, оказалась муляжом. Лайф прибыл на место происшествия и снял на видео снаряд, переполошивший весь запад столицы.
Найденная в московском Крылатском граната Ф-1 оказалась муляжом. Видео © LIFE
Прибывшие на место сапёры выяснили, что предмет не представляет никакой опасности. Сейчас на месте происшествия работает полиция, а игрушечная граната так и лежит на земле.
Напомним, сегодня ранее в Москве у жилого дома в районе Крылатское обнаружили гранату Ф-1. Сразу после обнаружения снаряда полиция оцепила всю территорию на Осеннем бульваре и вызвала сапёров. Сам предмет, похожий на лимонку, лежал без чеки на безопасном расстоянии от людей.
LIFE