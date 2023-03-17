"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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17 марта, 12:42

В Москве у жилого дома в Крылатском обнаружили гранату Ф-1

В Москве у жилого дома в районе Крылатское обнаружили гранату Ф-1. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сразу после обнаружение снаряда полиция оцепила всю территорию на Осеннем бульваре и ждёт сапёров. Сам предмет, похожий на лимонку, лежит без чеки на безопасном расстоянии от людей.

В подъезде дома на востоке Москвы взорвалась страйкбольная граната

В подъезде дома на востоке Москвы взорвалась страйкбольная граната

Ранее Лайф рассказывал, что белгородец нашёл на улице ручную гранату и не придумал ничего лучше, кроме как принести её к себе в квартиру. В итоге "трофей" сдетонировал и чуть не разнёс половину многоэтажки, а пироману теперь грозит восемь лет тюрьмы по статье "Незаконное хранение взрывных устройств".

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Оксана Попова
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