В Москве у жилого дома в Крылатском обнаружили гранату Ф-1

Сразу после обнаружение снаряда полиция оцепила всю территорию на Осеннем бульваре и ждёт сапёров. Сам предмет, похожий на лимонку, лежит без чеки на безопасном расстоянии от людей.

Ранее Лайф рассказывал, что белгородец нашёл на улице ручную гранату и не придумал ничего лучше, кроме как принести её к себе в квартиру. В итоге "трофей" сдетонировал и чуть не разнёс половину многоэтажки, а пироману теперь грозит восемь лет тюрьмы по статье "Незаконное хранение взрывных устройств".