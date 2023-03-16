Белгородец нашёл на улице ручную гранату и едва не разнёс ею многоэтажку

Белгородец нашёл на улице ручную гранату и не придумал ничего лучше, кроме как принести её к себе в квартиру. В итоге "трофей" сдетонировал и чуть не разнёс половину многоэтажки, а пироману теперь грозит восемь лет тюрьмы по статье "Незаконное хранение взрывных устройств". Детали узнал телеграм-канал SHOT.

Белгородец нашёл на улице гранату и взорвал её в квартире. Видео © t.me / SHOT

Всё произошло в посёлке Северный ещё в начале января, но новые обороты история приобрела только сейчас. Так, пару месяцев назад в одной из многоэтажек прогремел взрыв, который попал на видео. На кадрах видно, что на втором этаже трёхэтажного многоквартирного дома от удара повыбивало все окна и рамы: дом чудом уцелел. Многие считали, что владелец квартиры неудачно покурил, что и спровоцировало пожар, но, как оказалось, в деле был замешан боеприпас.

Как позже сознался сам хозяин квартиры, он якобы нашёл на улице ручную гранату и принёс её домой. Любуясь боеприпасом, он случайно привёл его в действие. Мужчина серьёзно не пострадал. Теперь ему грозит восемь лет по статье "Незаконное хранение взрывных устройств".