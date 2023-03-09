В Москве юные футболисты разнесли петардой почтовые ящики в подъезде и напугали жильцов

В Зеленограде двое подростков устроили взрыв в жилом доме. Юные злоумышленники повредили петардой почтовые ящики в подъезде и перепугали жильцов.

Как стало известно Лайфу, парни состоят в местных футбольных клубах. Один из подростков, которому 13 лет, является игроком "Зеленоградца", а другой, 14-летний, — "Спутника". Сорванцы раздобыли "Корсар-5" и решили взорвать почтовый ящик на первом этаже дома, где проживает один из них. После случившегося перепуганные соседи вызвали полицию.

В распоряжении Лайфа оказалось фото, на котором запечатлён урон, нанесённый нарушителями, рядом с мусоропроводом лежат три раскуроченных ящика. К счастью, обошлось без пострадавших. Теперь родителям придётся объясняться с разгневанными соседями.