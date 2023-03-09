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9 марта, 18:26

В Москве юные футболисты разнесли петардой почтовые ящики в подъезде и напугали жильцов

В Зеленограде двое подростков устроили взрыв в подъезде жилого дома

<p>Ящики в подъезде жилого дома в Зеленограде, в которых подростки взорвали петарду. Обложка © LIFE</p>

Ящики в подъезде жилого дома в Зеленограде, в которых подростки взорвали петарду. Обложка © LIFE

В Зеленограде двое подростков устроили взрыв в жилом доме. Юные злоумышленники повредили петардой почтовые ящики в подъезде и перепугали жильцов.

Как стало известно Лайфу, парни состоят в местных футбольных клубах. Один из подростков, которому 13 лет, является игроком "Зеленоградца", а другой, 14-летний, — "Спутника". Сорванцы раздобыли "Корсар-5" и решили взорвать почтовый ящик на первом этаже дома, где проживает один из них. После случившегося перепуганные соседи вызвали полицию.

В распоряжении Лайфа оказалось фото, на котором запечатлён урон, нанесённый нарушителями, рядом с мусоропроводом лежат три раскуроченных ящика. К счастью, обошлось без пострадавших. Теперь родителям придётся объясняться с разгневанными соседями.

Взрыв в доме на юге Москвы вечером 8 марта устроил участковый, который чистил микросхему

Взрыв в доме на юге Москвы вечером 8 марта устроил участковый, который чистил микросхему

Ранее Лайф писал, что в подмосковном Звенигороде дельтаплан упал на жилой дом. Пилот получил травмы, его госпитализировали.

Никита Осипов
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