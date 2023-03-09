Взрыв в доме на юге Москвы вечером 8 марта устроил участковый, который чистил микросхему

Взрыв в многоквартирном доме на Липецкой улице в Москве, который произошёл накануне вечером , устроил участковый. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 24-летний полицейский чистил у себя в ванной электрические контакты от некоей микросхемы. При этом он использовал газовый баллончик с очистительным спреем. В процессе что-то пошло не так и баллончик взорвался. В результате участковый получил ожоги, он госпитализирован. Полиция начала проверку.