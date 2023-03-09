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9 марта, 15:38

Взрыв в доме на юге Москвы вечером 8 марта устроил участковый, который чистил микросхему

SHOT: Взрыв в доме на юге Москвы вечером 8 марта устроил участковый

<p>Кадр с места взрыва LIFE</p>

Кадр с места взрыва LIFE

Взрыв в многоквартирном доме на Липецкой улице в Москве, который произошёл накануне вечером, устроил участковый. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 24-летний полицейский чистил у себя в ванной электрические контакты от некоей микросхемы. При этом он использовал газовый баллончик с очистительным спреем. В процессе что-то пошло не так и баллончик взорвался. В результате участковый получил ожоги, он госпитализирован. Полиция начала проверку.

Момент взрыва газа в жилом доме в Чите попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Чите попал на видео

Ранее Лайф публиковал видео с места происшествия. Изначально сообщалось, что причиной взрыва стало использование аэрозольного баллончика в туалете.

Никита Никонов
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