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9 марта, 11:48

Момент взрыва газа в жилом доме в Чите попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Чите, в результате которого пострадало 11 человек, попал на видео. Кадры распространились в соцсетях.

Момент взрыва в Чите. Видео © VK / "Страница новостей"

В ролике видно, что в определённый момент на верхнем этаже здания происходит взрыв — клубы дыма и пыли быстро разлетаются в разные стороны, заволакивая улицу.

Спасатели извлекли ребёнка из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Чите

Спасатели извлекли ребёнка из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Чите

Ранее Лайф сообщал о том, что взрыв газа в Чите произошёл в жилом доме на улице Боровой. Предварительно, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности. Известно, что в этом доме три года не было газа.

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VK / "Страница новостей"

Светлана Оперук
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