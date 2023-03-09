Момент взрыва газа в жилом доме в Чите попал на видео
Момент взрыва газа в жилом доме в Чите, в результате которого пострадало 11 человек, попал на видео. Кадры распространились в соцсетях.
Момент взрыва в Чите. Видео © VK / "Страница новостей"
В ролике видно, что в определённый момент на верхнем этаже здания происходит взрыв — клубы дыма и пыли быстро разлетаются в разные стороны, заволакивая улицу.
Ранее Лайф сообщал о том, что взрыв газа в Чите произошёл в жилом доме на улице Боровой. Предварительно, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности. Известно, что в этом доме три года не было газа.
VK / "Страница новостей"