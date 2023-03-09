В Чите произошёл взрыв газа в жилом доме, повреждено не менее пяти квартир
Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме по Боровой улице в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.
Согласно опубликованным данным, из-за взрыва были разрушены четвёртый и пятый этажи жилого дома. Сейчас на месте работают экстренные службы. По данным МЧС РФ, в результате ЧП никто не пострадал. Однако, как сообщает телеграм-канал SHOT, под завалами могут находиться бабушка и пятилетний ребёнок.
Ранее Лайф сообщал о взрыве газа в жилом доме в Ульяновске.
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