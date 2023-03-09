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9 марта, 06:50

В Чите произошёл взрыв газа в жилом доме, повреждено не менее пяти квартир

Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме по Боровой улице в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

  • Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Чите. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Чите. Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Чите. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Чите. Фото © Telegram / SHOT

Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Чите. Фото © Telegram / SHOT

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Согласно опубликованным данным, из-за взрыва были разрушены четвёртый и пятый этажи жилого дома. Сейчас на месте работают экстренные службы. По данным МЧС РФ, в результате ЧП никто не пострадал. Однако, как сообщает телеграм-канал SHOT, под завалами могут находиться бабушка и пятилетний ребёнок.

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Telegram / SHOT

Артур Белкин
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